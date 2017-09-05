Россияне верят, что государство может защитить их от террористов. Фото: Александр Исаков

Россияне стали меньше бояться терактов. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ в августе этого года.

Стать жертвами теракта в среднем боятся 66% опрошенных, при этом индекс опасений снизился с 51 п. в апреле (после теракта в Санкт-Петербургском метро) до 41 п. в конце лета. В целом за всё время сбора статистики значения колебались в районе 37-55 п. при минимальном значении в 10 п. и максимальном в 90 п. Главной угрозой жители России считают ИГИЛ, на втором месте идёт ислам и мусульмане в целом, на третьем — США.

При этом уверенность в способности государства защитить своих граждан от террористических инцидентов растёт: при возможном минимуме в -100 п. и максимуме в 100 п. индекс достиг самой высокой за всю историю измерений отметки в 68 п. 82% россиян уверены, что власти способны предотвратить враждебные атаки.