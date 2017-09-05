Общество 5 сентября 2017, 19:46

УрФУ вновь вошёл в мировой рейтинг лучших вузов

В мировом рейтинге THE 1001+ Уральский Федеральный университет стал 19-м среди 27 вошедших в него российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что вуз улучшил свои позиции по всем показателям, кроме цитирования. Особый вклад в продвижение внесли представители физико-технологического и химико-технологического институтов, института естественных наук и математики, а также института материаловедения.

Напомним, этим летом УрФУ вошёл в топ-100 лучших университетов стран БРИКС.

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