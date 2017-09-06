Общество 6 сентября 2017, 07:35

В Екатеринбурге минувшей ночью горели две иномарки

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

В Екатеринбурге минувшей ночью горели две иномарки на улице Ангарская. Фото: Павел Ворожцов

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Екатеринбурге в ночь на 6 сентября загорелись две иномарки. На площади шести кв. м. огонь полностью уничтожил дорогую машину Toyota Land Cruiser Prado и повредил кузов Kia Rio, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании иномарок на улице Ангарская поступило в диспетчерскую в 3:40. В тушении пожара участвовали семь огнеборцев и две единицы техники. В 3:49 открытое горение удалось ликвидировать, в 4:48 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, в ночь на 5 сентября в Екатеринбурге две иномарки и мотоцикл на улице Серафимы Дерябиной. Известно, что владелец Skoda Octavia написал заявление в полицию.

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