На снижение цен в августе повлияло удешевление плодоовощной продукции в России. Фото: Владимир Мартьянов

Согласно данным Росстата, в России зафиксирована рекордная дефляция с 1991 года, которая в августе составила 0,5%. В годовом выражении инфляция по итогам августа замедлилась до 3,3% к августу прошлого года.

На снижение цен в августе повлияло удешевление плодоовощной продукции в России. Так, стоимость белокочанной капусты снизились на 42,6%, картофеля, моркови, репчатого лука, помидор - на 26,2-28,5%, свеклы, винограда, бананов - на 15,6-18,6%.

Общее снижение цен потребительских товаров в августе по отношению к июлю составило 1,8%.

Отметим, по информации ТАСС, рубль вчера, 5 сентября, заметно ускорил рост после опубликования данных Росстата о рекордной дефляции в августе. Утром курс доллара поднимался до 58,11 руб., к закрытию торгов упал до 57,49 руб.