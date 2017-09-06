Политика 6 сентября 2017, 08:17

Госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов

Госдолг Украины на 31 июля увеличился на 1,39%, достигнув 76,06 мдрд долларов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой минфин страны. 

Теперь на каждого украинца приходится около 1 тыс. 760 долларов госдолга. По отношению к ВВП уровень задолженности  страны превысил 80%. 

Известно, что на конец июня государственный и гарантированный государством долг составлял 1,957 триллиона гривен (75,01 млрд долларов). Минфином Украины подсчитано, что внешний долг страны увеличился до 37,44 млрд долларов, прямой внутренний – до 26,6 млрд долларов.

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