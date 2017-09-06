В России растут продажи электромобилей

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", в России по итогам семь месяцев 2017 года продажи новых электромобилей выросли на 18% и составили 39 штук (против 33 годом ранее). Однако в Свердловской области пока ни одного такого автомобиля на учёт не поставлено.

Самым продаваемым стал электромобиль марки Tesla (реализовано 27 единиц, +69% к результату годичной давности), на долю которого пришлось около 70% от общего объёма. Продажи оставшихся 12 электрокаров распределились так: Nissan Leaf – 8 шт., Renault Twizy – 3 шт., Mitsubishi i-MiEV – 1 шт.

Установлено, что более 60% - 25 новых электромобилей встали на учёт в столичном регионе (Москва и Подмосковье). Ещё шесть электрокаров приобрели жители Приморского и Хабаровского краёв (4 и 2 шт.), две машины отправились в Краснодарский край. По одному такому автомобилю встали на учёт в Санкт-Петербурге, Татарстане, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Ростовской областях.