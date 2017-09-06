Общество 6 сентября 2017, 09:27

Ростуризм и Роспотребнадзор проверят курорты Турции

Паспорт и билет в руках туриста

Вирусом Коксаки заразились уже 60 россиян. Фото: Александр Исаков

Ростуризм и Роспотребнадзор проверят курорты Турции на следующей неделе. Причиной стал вирус Коксаки, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, которая заявила об этом в рамках Восточного экономического форума. 

По словам Анны Поповой, визит в Турцию российская сторона готовит давно, но проверка откладывалась из-за религиозного праздника в зарубежной стране (Курбан-байрам). Инспекция пройдёт в местах, где зафиксировано наибольшее количество обращений.

- Мы выезжаем посмотреть, как вообще работают в отелях по обеспечению безопасности здоровья в части инфекционных болезней туристов РФ. Кроме того, предметом обсуждения с турецкими коллегами станет и лабораторная диагностика, - цитирует ТАСС слова главы Роспотребнадзора.

Глава ведомства также заявила, что туркомпании, которые вовремя не уведомили туристов об имеющейся угрозе, будут наказаны. 

Добавим, по данным МИД РФ на 4 сентября, почти 60 россиян (в основном дети) заразились вирусом Коксаки в провинции Анталья с июля. Источником инфекции является только человек, заражаются в основном маленькие дети при попадании вируса с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

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