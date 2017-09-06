В Краснотурьинске осудили директора предприятия за невыплату зарплаты работнику

В Краснотурьинске осудили директора предприятия ООО «Вектор» за невыплату зарплаты работнику свыше двух месяцев. Фото: Алексей Кунилов

В Краснотурьинске осудили директора предприятия ООО «Вектор» за невыплату зарплаты работнику свыше двух месяцев. Средства были израсходованы на производственные и непроизводственные нужды общества, никак не связанные с оплатой труда, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Директор признан виновным мировым судьёй судебного участка № 2 Краснотурьинского судебного района по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации").

- Установлено, что директор предприятия не платил зарплату работнику с 10 сентября по 25 ноября 2015 года. При этом в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и выплатил долг в полном объёме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, подсудимому назначен штраф в размере 100 тыс. руб. Приговор суда в законную силу не вступил.