Комиссию по поведению чиновников Екатеринбурга возглавил Алексей Кожемяко

Комиссия будет следить за служебным поведением муниципальных служащих. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению чиновников мэрии и урегулированию конфликта интересов. Председателем структуры стал первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко.

Положение о создании комиссии подписал глава администрации Екатеринбург Александр Якоб. Согласно опубликованному документу, он распространяет своё действие на муниципальных служащих мэрии, включая территориальные и отраслевые органы.

В основную задачу комиссии входит помощь мэрии в контроле за соблюдением чиновниками ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнении ими своих обязанностей. Кроме того, комиссия будет следить за служебным поведением муниципальных служащих для обеспечения мер по предупреждению коррупции.

При этом в документе отмечается, что новый орган не будет рассматривать сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, анонимные обращения и не занимается проверками по фактам нарушения служебной дисциплины.

Председателем комиссии назначен первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Его заместителем стал Вадим Дудоренко, курирующий в мэрии вопросы организации управления. Секретарь комиссии - заместитель начальника отдела кадровой и муниципальной службы администрации Марина Покуль. Всего в состав комиссии вошли 8 человек.