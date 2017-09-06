В России отзывают на ремонт около 8 тысяч микроавтобусов Volkswagen Multivan

В России отзывают на ремонт около 7 тыс. 670 микроавтобусов Volkswagen Multivan. Причиной стал дефект, который может привести к преждевременному износу и обрыву поликлинового ремня, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код ТС с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев микроавтобусов, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону. Ремонт будет бесплатным.

"Причиной отзыва стало возможное касание собственной ветви поликлинового ременя (с противоположным направлением хода) между натяжителем ремня и направляющим роликом. На микроавтобусах Volkswagen Multivan заменят натяжитель ремня и поликлиного ременя", - отмечается в сообщении Росстандарта.