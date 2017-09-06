Выставка «Агрофорум -2017» соберёт сотни участников со всей России и стран дальнего и ближнего зарубежья.Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге стартовала XVIII специализированная выставка «Агропромышленный форум». Как сообщается на официальном сайте проекта, с 5 по 7 сентября мероприятие пройдёт в рамках выставки гостеприимства, сервиса и продуктов питания HIFE Russia, посвящённой подготовке к ЧМ-2018.

Как сообщается, выставка «Агрофорум -2017» соберёт сотни участников со всей России и стран дальнего и ближнего зарубежья. В проекте примут участие представители органов власти, научные сотрудники, ведущие компании сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что эта выставка является уникальной площадкой, которая поможет участникам оценить уровень, потенциал и дальнейшие перспективы развития агропромышленного комплекса Урала.

На выставке можно увидеть фрукты и овощи, выращенные на уральской земле, продукцию перерабатывающей промышленности, инструменты для переработки, упаковки, хранения, сельскохозяйственную технику и удобрения для почвы. Гости мероприятия могут не только увидеть, но и попробовать продукцию.

Помимо этого, на выставке пройдёт комплекс деловых мероприятий: семинары, конференции, круглые столы и презентации.