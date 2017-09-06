Екатеринбургская УК лишилась оргтехники из-за долгов

В Екатеринбурге судебные приставы изъяли имущество управляющей компании за долги перед поставщиком ресурсов. УК «Зелёный город» задолжала энергетикам более 20 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», в ходе рейда в офис обслуживающей организации служба судебных приставов изъяла всю оргтехнику, в том числе компьютеры с базами данных, и иное ценное имущество. Долг компании за тепло и горячую воду с октября 2013 по февраль 2017 года превышает 20 млн рублей.

«У приставов находятся пять исполнительных листов о взыскании задолженности с ООО «Управляющая компания «Зелёный город» на сумму остатка 15,5 млн руб. в пользу ПАО «Т Плюс» и ООО «Свердловская теплоснабжающая компания». В ближайшее время будут предъявлены ещё три исполнительных листа на сумму 4,8 млн руб. С декабря 2016 года по настоящее время по исполнительным документам фактически взыскано 4,3 млн руб», - говорится в сообщении поставщика ресурса.

После визита приставов управляющая компания обратилась к представителю ресурсоснабжающей организации с просьбой о проведении переговоров по задолженности.

Известно, что в обслуживании УК находятся 8 многоквартирных домов в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга. В мае в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве по иску одного из коммунальных предприятий города.

Отмечается, что УК «Зелёный город» входит в топ-100 антирейтинга исполнителей коммунальных услуг в Екатеринбурге, составленного ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».