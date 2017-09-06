При столкновении автобуса с машиной под Арамилем погиб мужчина

В результате ДТП погиб водитель иномарки, 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Фото: отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня, 6 сентября, утром на 4 км автодороги Арамиль - деревня Фомино столкнулись автобус и автомобиль KIA Bongo. В результате ДТП погиб водитель иномарки, 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Столкновение произошло около 8:15. Установлено, что 32-летний водитель KIA Bongo ехал со стороны посёлка Бобровский в сторону Арамиля, он допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ под управлением 22-летнего мужчины.

Автобус перевозил пассажиров по маршруту 113/66 из Екатеринбурга в посёлок Бобровский.