Южная Корея и Саудовская Аравия отобрались на ЧМ-2018

Количество сборных, завоевавших путёвку в финальный турнир чемпионата мира по футболу в России, становится больше. Южная Корея и Саудовская Аравия стали седьмой и восьмой страной-участницей главного футбольного турнира четырёхлетия.

В азиатском отборочном турнире завершился групповой этап, по итогам которого определились четыре участника чемпионата мира в России: к Ирану и Японии добавились Южная Корея и Саудовская Аравия. Корейцы на выезде сыграли вничью с прямым конкурентом - сборной Узбекистана - и заняли второе место в группе A. В свою очередь Саудовская Аравия обыграла Ирак и также отобралась в финальный турнир чемпионата мира. Третьи места двух групп Азии (Сирия и Австралия) проведут стыковые матчи между собой, а победитель сыграет за право выступить в России с четвёртой командой Северной и Центральной Америки (на сегодняшний день это сборная США, но в зоне КОНКАКАФ ещё не сыграны два тура).

На данный момент определились восемь участников финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России летом 2018 года: Бразилия, Иран, Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея, Бельгия, Мексика и Россия (как страна-хозяйка). Всего в финальном турнире примут участие 32 национальные сборные.