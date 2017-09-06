Кетодиета набирает обороты, на сегодняшний день она популярна среди любителей здорового образа и спортсменов. Фото: Александр Зайцев

Учёные назвали лучшую диету для продления жизни. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Cell Metabolist», биологи доказали, что кетодиета эффективна.

Сообщается, что две группы учёных испробовали на мышах кетодиету и отметили сильное влияние такого питания на память и работу мозга в преклонном возрасте, что положительно влияет на продолжительность жизни.

«Пожилые мыши, питавшиеся подобным образом, имели более крепкую память, чем молодые грызуны на обычной диете. Это действительно удивительное открытие», — поделился Эрик Вердин, один из авторов статей из университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Стоит сказать, что кетодиета набирает обороты, на сегодняшний день она популярна среди любителей здорового образа и спортсменов. Её главным отличием от обычной диеты стало то, что питаться человек должен не углеводами, а жирами и белками. Такая замена приводит мышцы и клетки мозга в режим «сбережения энергии», это помогает стать мышцам более выносливыми, а клеткам замедлить старение.