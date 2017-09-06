Россия предложила Японии построить мост Хоккайдо - Сахалин

Россия предложила Японии построить смешанный автомобильно-железнодорожный переход, который соединит Хоккайдо с южной частью Сахалина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, сделанного в рамках ВЭФ-2017.

Игорь Шувалов отметил, что российская сторона близка к тому, чтобы начать свою часть работы по строительству железной дороги до тихоокеанского побережья и созданию такого же сложного перехода. Это даст возможность РФ дополнительно использовать свою ж/д инфраструктуру и одновременно сделает Японию континентальной державой. Проект возможен при современных технологиях, планируется, что он обойдётся не так дорого.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В нём принимает участие Президент России Владимир Путин, в числе гостей форума - премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В рамках ВЭФ-2017 глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство совместно с Ростуризмом проверит курорты Турции на следующей неделе из-за вируса Коксаки.