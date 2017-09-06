В Екатеринбурге «похититель Интернета» получил реальный срок

28-летний грузчик воровал оборудование провайдеров. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге вынесен приговор грузчику, который воровал оборудование провайдеров. Из-за краж жители города четырежды оставались без Интернета.

Как сообщает пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи, на краже телекоммуникационного оборудования попался 28-летний грузчик. В период с декабря 2016 по март 2017 года злоумышленник четыре раза «похищал Интернет» у екатеринбуржцев. Осуждённый пользовался свободным доступом в чердачные помещения многоквартирных домов в Кировском районе города.

Впервые воришка вышел на дело в декабре 2016 года. Воспользовавшись отвёрткой, он взломал металлический ящик на чердаке в доме по улице Комсомольской, 1 и украл два коммутатора и три модуля общей стоимостью почти в 25 тысяч рублей. 10 января 2017 года от рук грузчика пострадали жители дома на Академической, 23. Добычей злоумышленника стало оборудование на 10 тысяч рублей. Впоследствии жильцы этого дома ещё дважды становились жертвами «похитителя Интернета» 19 и 28 марта.

Кировский районный суд Екатеринбурга признал подсудимого виновным по ст. 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год семь месяцев. Отбывать свой срок он будет в колонии-поселении. Кроме того, осуждённый должен возместить ущерб операторам связи.