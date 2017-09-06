Общество 6 сентября 2017, 11:47

С пострадавшими в ДТП под Арамилем работают психологи МЧС

Автобус после столкновения с автомобилем под Арамилем

Травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров автобуса. Фото: отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня, 6 сентября, в результате столкновения автобуса и автомобиля под Арамилем погиб мужчина, 12 человек получили травмы. С пострадавшими в лечебных учреждениях работают психологи МЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

На месте ДТП на 4-м км автодороги Арамиль - посёлок Бобровский работает пожарно-спасательное подразделение. С целью недопущения возгорания спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов ТС и подали пену на разлившееся топливо. Отмечается, что ограничений движения транспорта в районе ДТП нет, обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД.

Напомним, столкновение автобуса и автомобиля KIA Bongo произошло около 8:15. Установлено, что 32-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу движения. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 сентября)

Евгений Куйвашев был третьим по счёту (после Петра Латышева и Николая Винниченко) полпредом президента России в УрФО
Евгений Куйвашев стал одним из самых молодых полпредов президента

«Реальный театр»

«Реальный театр»