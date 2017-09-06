С пострадавшими в ДТП под Арамилем работают психологи МЧС

Травмы различной степени тяжести получили 12 пассажиров автобуса. Фото: отделение пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня, 6 сентября, в результате столкновения автобуса и автомобиля под Арамилем погиб мужчина, 12 человек получили травмы. С пострадавшими в лечебных учреждениях работают психологи МЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На месте ДТП на 4-м км автодороги Арамиль - посёлок Бобровский работает пожарно-спасательное подразделение. С целью недопущения возгорания спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов ТС и подали пену на разлившееся топливо. Отмечается, что ограничений движения транспорта в районе ДТП нет, обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД.

Напомним, столкновение автобуса и автомобиля KIA Bongo произошло около 8:15. Установлено, что 32-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу движения.