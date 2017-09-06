В Екатеринбурге стартовал Кубок Губернатора Свердловской области «Малахитовая лента». Фото: Александр Исаков

Впервые в Екатеринбурге стартовал Кубок губернатора Свердловской области «Малахитовая лента». Как сообщается на сайте международного выставочного центра "Екатеринбург- ЭКСПО", мероприятие пройдёт с 6 по 9 сентября.

В международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» впервые проводится турнир «Малахитовая лента» по художественной и эстетической гимнастике. Там выступят более 600 гимнасток из 40 городов России от 7 до 17 лет. Заявлено, что каждая участница получит памятный подарок.

Уже в пятницу, 8 сентября всех гостей мероприятия и участниц ждёт гала-концерт. Сообщается, что это будет мультимедийное шоу, где выступят чемпионки и призёры городских, областных, всероссийских и международных соревнований по художественной и эстетической гимнастике.

Напомним, что в третьем павильоне 5 сентября стартовала XVIII специализированная выставка «Агропромышленный форум».