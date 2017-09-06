Спорт 6 сентября 2017, 11:50

Впервые в Екатеринбурге стартовал Кубок губернатора Свердловской области «Малахитовая лента»

На «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдёт Кубок Губернатора Свердловской области «Малахитовая лента».

В Екатеринбурге стартовал Кубок Губернатора Свердловской области «Малахитовая лента». Фото: Александр Исаков

Впервые в Екатеринбурге стартовал Кубок губернатора Свердловской области «Малахитовая лента». Как сообщается на сайте международного выставочного центра "Екатеринбург- ЭКСПО", мероприятие пройдёт с 6 по 9 сентября.

В международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» впервые проводится турнир «Малахитовая лента» по художественной и эстетической гимнастике. Там выступят более 600 гимнасток из 40 городов России от 7 до 17 лет. Заявлено, что каждая участница получит памятный подарок.

Уже в пятницу, 8 сентября всех гостей мероприятия и участниц ждёт гала-концерт. Сообщается, что это будет мультимедийное шоу, где выступят чемпионки и призёры городских, областных, всероссийских и международных соревнований по художественной и эстетической гимнастике.

Напомним, что в третьем павильоне 5 сентября стартовала XVIII специализированная выставка «Агропромышленный форум».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 сентября)

Евгений Куйвашев был третьим по счёту (после Петра Латышева и Николая Винниченко) полпредом президента России в УрФО
Евгений Куйвашев стал одним из самых молодых полпредов президента

«Реальный театр»

«Реальный театр»