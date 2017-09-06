Свердловское предприятие попалось на использовании взрывоопасного оборудования без лицензии

Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации опасного производственного объекта в Кушве. Завод строительных конструкций оштрафован за отсутствие необходимой лицензии.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на заводе длительное время эксплуатировали взрывопожароопасный производственный объект III класса - сеть газопотребления. Подобная деятельность подлежит лицензированию. Как показала прокурорская проверка, разрешительного документа на предприятии не имелось.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна"). Арбитражным судом Свердловской области постановление прокуратуры рассмотрено, на общество наложен штраф в размере 40 тыс. рублей. Исполнительный директор предприятия отделался выговором. В настоящее время ООО «ЗСК» подготовлены документы для получения лицензии.