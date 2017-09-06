К новому учебному году на развитие учреждений художественного образования в Екатеринбурге потратили 27 миллионов рублей

Художественное образование в Екатеринбурге продолжает развиваться. Фото: Алексей Кунилов

Сфера художественного образования в Екатеринбурге продолжает уверенно расти по всем показателям, включая финансовые. Для творческих учреждений минувший учебный год стал прорывным.

Как пишет официальный портал администрации Екатеринбурга со слов руководителя местного управления культуры Татьяны Ярошенко, на развитие художественных образовательных учреждений было выделено 27 миллионов рублей, из которых 26 — внебюджетные финансы. Это на миллион больше, чем в 2016/17 учебном году. Более половины этих денег — около 15 миллионов рублей - пошли на ремонтные работы, ещё 8,5 млн потратили на мебель, оргтехнику, инструменты и учебники, 4 миллиона вложили в обеспечение безопасности.

За прошедший учебный год школы искусств активно осваивали новые технологии: главным итогом стало введение и успешное тестирование нового алгоритма зачисления детей в художественные школы с помощью автоматизированного модуля. Помимо этого, была внедрена электронная система учебно-методического обеспечения и выведены на новый уровень электронные системы общегородского мониторинга результатов обучения и итоговой аттестации выпускников по дополнительным предпрофессиональным программам.

Главная задача Управления культуры на будущий год — наладить взаимодействие школ искусств с учреждениями общего образования и стимулировать разработку совместных социокультурных проектов.