В Каменске-Уральском коммунальщиков обязали убрать 11 незаконных свалок

В Каменске-Уральском судебные приставы-исполнители обязали коммунальщиков ликвидировать 11 несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов. 10 точек залежей мусора уже убраны.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, к приставам поступили исполнительные листы с требованием обязать Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства» ликвидировать несанкционированные свалки твёрдых бытовых отходов на улицах Каменска-Уральского. В общей сложности в городе насчитали 10 незаконных мест складирования отходов: на улицах Лермонтова, Ленина, Белинского, возле завода железобетонных изделий «Лидер», у гаражей по ул. Синарской, у здания автомойки по ул. Прокопьева, 8а и возле коллективного сада №3.

После требования приставов, коммунальное предприятие ликвидировало несанкционированные свалки в установленные судом сроки. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Ещё одна свалка находилась в 2 км в сторону Екатеринбурга от кольцевой развязки Екатеринбург - Каменск-Уральский - Курган - Челябинск, примыкающей к лесному массиву. Исполнительное дело в отношении администрации Каменского городского округа было возбуждено ещё 21 октября 2016 года. Должник попросил суд отсрочить срок исполнения предписания до июня 2017 года, однако мусор в лесном массиве не был убран и к этому времени. За неисполнение решения суда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании сбора в размере 50 000 рублей.

После этого был проведён аукцион на заключение муниципального контракта на выполнение данного вида работ, и в августе 2017 года свалка была ликвидирована. Исполнительский сбор оплачен должником в полном объёме, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Отмечается, что всего за 7 месяцев в рамках года экологии судебные приставы Свердловской области окончили фактическим исполнением 560 исполнительных производств в сфере экологического законодательства.