Самый дорогой объект готового малого бизнеса в Екатеринбурге продаётся за 783,6 миллиона рублей

Оказание косметических услуг - один из распостранённых в Екатеринбурге видов малого бизнеса. Фото: Павел Ворожцов

На сегодняшний день в Екатеринбурге цена самого дорогого объекта малого бизнеса «под ключ» достигает 783,6 млн рублей. Речь идёт об административном здании на улице Декабристов, офисы в котором сдаются в аренду.

Столь высокую цену продавец бизнеса обьяснил в своём обяъвлении тем, что на большую часть помещений уже найдены арендаторы. Следовательно, покупателю гарантированы хорошие поступления по арендной плате.

Как сообщили в пресс-службе портала N1.RU, в целом отмечается резкий рост числа объявлений о продаже готового малого бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось на 40%. На сегодняшний день в Екатеринбурге выставлено на продажу свыше 350 объектов готового малого бизнеса: офисных зданий, кафе, баров, ресторанов, магазинов, салонов красоты, гостиниц, хостелов, бань и саун.