Общество 6 сентября 2017, 12:31

"Золотое сечение" обретёт постоянную площадку

В следующем году на базе парка высоких технологий "Университетский" начнётся строительство образовательного центра для талантливой молодёжи "Золотое сечение". Об этом на заседании президиума совета СОСПП в УрФУ заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. 

- Это будет подобие образовательного центра «Сириус». У нас с Виктором Анатольевичем Кокшаровым есть планы по реализации совместных образовательных программ и привлечению в центр талантливых ребят со всей Свердловской области, - заявил Евгений Куйвашев.  

Напомним, пилотная смена центра прошла в августе, однако постоянного места прописки у "Золотого сечения" пока не было. Образовательные мероприятия проходили на существующих площадках, например, по направлению "Наука" - в технопарке "Университетский", по направлению "Спорт" - на "Дацюк Арене". В июне директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких заявляла, что есть несколько вариантов расположения площадки, в том числе - за городом. 

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