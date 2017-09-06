"Золотое сечение" обретёт постоянную площадку

В следующем году на базе парка высоких технологий "Университетский" начнётся строительство образовательного центра для талантливой молодёжи "Золотое сечение". Об этом на заседании президиума совета СОСПП в УрФУ заявил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Это будет подобие образовательного центра «Сириус». У нас с Виктором Анатольевичем Кокшаровым есть планы по реализации совместных образовательных программ и привлечению в центр талантливых ребят со всей Свердловской области, - заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, пилотная смена центра прошла в августе, однако постоянного места прописки у "Золотого сечения" пока не было. Образовательные мероприятия проходили на существующих площадках, например, по направлению "Наука" - в технопарке "Университетский", по направлению "Спорт" - на "Дацюк Арене". В июне директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких заявляла, что есть несколько вариантов расположения площадки, в том числе - за городом.