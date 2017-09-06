Владимир Путин: Россия не признаёт ядерный статус Северной Кореи. Фото: kremlin.ru

На полях ВЭФ-2017 во Владивостоке Президент России Владимир Путин провёл переговоры с Президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином сегодня, 6 сентября. Обсуждалась в том числе ситуация на Корейском полуострове. В ходе беседы глава РФ заявил, что наша страна не признаёт ядерный статус Северной Кореи, сообщается на сайте Кремля.

По словам Владимира Путина, ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, а также создаёт угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии. Именно поэтому Россия поддержала заявления Председателя Совбеза ООН от 29 августа с осуждением последних пусков баллистических ракет и осудила поведение Северной Кореи на экстренном заседании Совбеза 4 сентября.

"Решить проблемы Корейского полуострова одними санкциями и давлением невозможно. Сейчас всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряжённости. Без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне сложно", - сказал Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Южной Кореи.

Глава нашей страны также призвал заинтересованные в проблеме стороны изучить предлагаемый путь снижения напряжённости, изложенный в российско-китайской «дорожной карте».

Напомним, КНДР в воскресенье, 3 сентября, заявила об успешном проведении шестого ядерного испытания.