Общегородской забег «Кросс нации» в Екатеринбурге пройдёт в поддержку ЧМ-2018

"Кросс нации" - одно из самых массовых спортивных мероприятий региона. Фото: Павел Ворожцов

Ежегодное спортивное мероприятие «Кросс нации» в этом году пройдёт в поддержку ЧМ-2018, сообщает областной департамент информполитики. Массовый забег состоится в субботу, 16 сентября.

«Кросс нации» - одно из самых массовых спортивных мероприятий в регионе. По словам министра физической культуры и спорта, только в прошлом году в нём приняли участие 50 120 жителей города и области. Вместе со спортсменами-любителями на дистанцию выходят профессиональные бегуны, участники Олимпийских и Паралимпийских игр, известные личности города. В этом году к ним присоединятся ещё послы чемпионата мира и юные футболисты, облачённые в форму с символикой ЧМ-2018. Маршрут дистанции составит символичные 2018 метров.

Забег традиционно начнётся от площади перед Уральским федеральным университетом (ул. Мира, 19). Участие бесплатное.