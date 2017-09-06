Приостановка выдачи американских виз не повлияет на студенческие обмены между Россией и США. Об этом заявил замглавы Минобрнауки РФ Павел Зенькович.
Как сообщает ТАСС, Минобрнауки вместе с МВД сейчас работает над миграционным законодательством для упрощения въезда иностранных студентов в Россию.
А губернатор штата Калифорния, в свою очередь, заявил, что поспособствует в получении виз российским студентам, которые едут на учёбу в Калифорнийский университет.
Напомним, США сначала временно приостановили, а затем продолжили в сокращённом объёме выдачу американских виз в ответ на ограничение Россией численности сотрудников посольств и консульства США в РФ.