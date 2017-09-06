Экономика 6 сентября 2017, 13:05

Руководство Свердловской области объявило о намерении развивать региональный рынок облигаций

Деньги

На Среднем Урале решено развивать новый инструмент привлечения инвестиций - рынок облигаций. Фото: Алексей Кунилов

Для развития регионального рынка облигаций на Среднем Урале будет создана специальная межведомственная рабочая группа. Такое решение принято на совещании, которое по поручению главы Свердловской области провёл первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Как сообщает областной департамент информполитики, в состав этой рабочей группы войдут представители Банка России, органов исполнительной власти Свердловской области, различных отраслевых союзов, деловых и научных сообществ.

По словам Алексея Орлова, выпуск облигаций может стать хорошим инструментом для привлечения инвестиций на реконструкцию государственных или муниципальных объектов.

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Областная газета Свердловской области

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