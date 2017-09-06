В Екатеринбурге пройдёт Всероссийский совет по архивному делу

Всероссийский совет по архивному делу пройдёт в Екатеринбурге 25-27 сентября. Главной его темой станет предстоящий 100-летний юбилей Государственной архивной службы.

Как сообщает заместитель директора Государственного архива административных органов Свердловской области Оксана Селезнёва, в дни мероприятия в Екатеринбург приедут Андрей Артизов (доктор исторических наук, профессор, руководитель Федерального архивного агентства), Ефим Пивовар (доктор исторических наук, профессор, ректор Российского государственного гуманитарного университета, председатель Российского общества историков-архивистов) и Елена Тюрина (директор Российского государственного архива экономики, председатель совета директоров государственных архивов).

Помимо этого, участие в совете примут руководители архивов из России, а также директора национальных архивов Армении, Казахстана и Белоруссии. Отмечается, что Александр Капустин (руководитель управления архивами Свердловской области) выступит с докладом «Комплектование государственных архивов документами ликвидируемых организаций».

В заключительный день мероприятия пройдёт презентация уникальной выставки «Демидовы на Урале». На ней будут представлены документы из нескольких архивов (Государственного архива Свердловской области, Национального архива Финляндии, Государственного архива Ярославской области, Нижнетагильского городского исторического архива). Уникальным экспонатом станут документы из фонда Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной, предоставленные Национальным архивом Финляндии.

Напомним, что баронесса Аврора Демидова-Карамзина из шведско-финского рода Шернваль, фрейлина и статс-дама русского императорского двора. Её первый муж совладелец множества уральских заводов Павел Демидов.