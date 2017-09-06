Общество 6 сентября 2017, 13:19

Известный телеведущий Николай Дроздов побывал в Екатеринбурге и рассказал читателям «ОГ» о секретах долголетия

Анна Кулакова
Николай Дроздов на встрече с юными экологами Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов

Николай Дроздов на встрече с юными экологами Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня в «Областной газете» вышла тематическая полоса «Старшее поколение». Герой страницы — ведущий телепередачи «В мире животных», профессор МГУ, советник Генерального секретаря ООН по экологии Николай Дроздов.

80-летний телеведущий считает, что природа отводит каждому человеку определённое количество лет, но есть факторы, снижающие продолжительность жизни. Сам Николай Дроздов придерживается шести главных жизненных принципов, позволяющих ему чувствовать себя превосходно и продолжает работать, несмотря на свой солидный возраст. С секретами долголетия читатели смогут познакомиться на полосе «Старшее поколение», которая вышла сегодня в свежем номере «ОГ».

Помимо знакомства с Николаем Дроздовым, наши возрастные читатели смогут получить точную информацию о том, кому полагается прибавка к пенсии «за советских детей», а также узнать, как в 60+ можно одеваться красиво, стильно и недорого.

Напомним, тематическая полоса «Старшее поколение» регулярно выходит в номере «Областной газеты» каждую первую среду месяца. Страница посвящена интересам людей пожилого возраста.

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Областная газета Свердловской области

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