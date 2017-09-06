Известный телеведущий Николай Дроздов побывал в Екатеринбурге и рассказал читателям «ОГ» о секретах долголетия

Сегодня в «Областной газете» вышла тематическая полоса «Старшее поколение». Герой страницы — ведущий телепередачи «В мире животных», профессор МГУ, советник Генерального секретаря ООН по экологии Николай Дроздов.
Помимо знакомства с Николаем Дроздовым, наши возрастные читатели смогут получить точную информацию о том, кому полагается прибавка к пенсии «за советских детей», а также узнать, как в 60+ можно одеваться красиво, стильно и недорого.
Напомним, тематическая полоса «Старшее поколение» регулярно выходит в номере «Областной газеты» каждую первую среду месяца. Страница посвящена интересам людей пожилого возраста.