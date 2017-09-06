Земства 6 сентября 2017, 13:34

Вокруг Нижнего Тагила появится двухполосная кольцевая дорога

Глава региона Евгений Куйвашев подписал постановление о строительстве автодороги вокруг Нижнего Тагила. В правительстве уже утвердили основную часть проекта планировки территории для размещения трассы.

Согласно опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области постановлению, строительство дороги регионального значения на участке от Южного подъезда к Нижнему Тагилу до трассы на Нижнюю Салду пройдёт в несколько этапов. Сначала планируется построить развязки на участке автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил — Серов и на съезде Нижний Тагил – Нижняя Салда.

Затем построят часть от Южного подъезда до дороги к посёлку Зональный. Отсюда начнут прокладывать трассу до базы отдыха и продолжат её до автомобильной дороги Нижний Тагил – Нижняя Салда.

Известно, что дорога будет иметь две полосы с шириной проезжей части в 7 метров и обочиной в 2,5 метра.

Планируется, что строительство кольцевой дороги позволит увеличить поток автомобильного транспорта, что приведёт к улучшению социально-экономического обеспечения, а также к транспортной доступности округа. Планируемая территория для строительства находится вне границ городских и сельских поселений, поэтому благоустройство территории не потребуется.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 сентября)

Евгений Куйвашев был третьим по счёту (после Петра Латышева и Николая Винниченко) полпредом президента России в УрФО
Евгений Куйвашев стал одним из самых молодых полпредов президента

«Реальный театр»

«Реальный театр»