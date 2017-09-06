В Екатеринбургском зоопарке отметят Всемирный день моря

Для посетителей откроют двери служебных помещений морского аквариума. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке готовятся отметить Всемирный день моря. Праздник посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок и сохранению биоресурсов.

Как сообщает пресс-служба зверинца, в честь праздника, 9 сентября с 13:00 до 15:00 в павильоне «Экзотеррариум» всех гостей зоопарка ждёт специальная программа. Для посетителей откроют двери служебных помещений морского аквариума, расскажут из чего состоит морской аквариум, и устроят викторину на знание морских обитателей.

Также в этот день в зверинце пройдут консультации специалистов-аквариумистов и показательные кормления жителей морского аквариума.

Отметим, что Всемирный день моря был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи Международной морской организацией и отмечается начиная с 1978 года.