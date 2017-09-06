На тысячу свердловчан приходится 289 автомобилей

В среднем по России этот показатель составляет 290 машин на тысячу россиян. Фото: Алексей Кунилов

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", по состоянию на начало июля на тысячу свердловчан приходилось 289 легковых автомобилей. В среднем по России этот показатель составляет 290 машин на тысячу россиян.

Аналитики подсчитали, что Московская область - самый обеспеченный автомобилями субъект РФ. На тысячу москвичей приходится 348 машин. На втором месте располагается Санкт-Петербург с показателем 319 единиц, от него отстают Краснодарский край и Самарская область (по 313 шт.), ещё ниже результат Татарстана (311 шт.).

В столице России обеспеченность достигает 311 машин на тысячу жителей. В других российских регионах, входящих в ТОП-10 по объёму парка легковых автомобилей, показатель обеспеченности ниже 300 единиц на тысячу жителей. При этом ситуация, когда обеспеченность машинами меньше, чем в среднем по стране, характерна для 46 регионов.