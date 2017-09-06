Свердловские энергетики проверяют сами себя перед зимой

Энергетики обещают подготовится к 15 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские энергетики вышли на финишную прямую в подготовке к отопительному периоду. Сейчас специалисты проверяют сами себя.

Как сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго», 13 тепловых территорий предприятия готовы к зиме в среднем на 92%. За лето энергетики выполнили весь запланированный объём ремонтных работ. В общей сложности было заменено почти два километра магистральных и квартальных теплосетей.

Сейчас на котельных и теплосетях продолжаются гидравлические испытания, которые будут завершены за 5 дней до начала отопительного сезона, 10 сентября.

«Итоговые гидроиспытания, которые сейчас проводятся в городах и посёлках, это уже не проверка оборудования и сетей, а проверка нашей работы. Плановые летние ремонты практически завершены, и мы тестируем, получается, самих себя. Если выявляются слабые места, оперативно их устраняем», - рассказал главный инженер коммунального предприятия Сергей Куликов.

Отметим, что окончательная дата включения тепла определяется администрацией каждого городского округа. Однако на предприятии пообещали полностью подготовится к включению тепла к 15 сентября.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» подготовка к зимнему отопительному периоду продолжается и в уральской столице. Администрация Екатеринбурга оценила готовность жилого фонда к зиме на 90%.