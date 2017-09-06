После аварии на руднике «Мир» учёные УГГУ возьмутся за мониторинг других опасных шахт

Трагедия на руднике "Мир" может повториться в других шахтах в любой момент. Фото: Александр Исаков

Сотрудники УГГУ предупреждали о возможности аварии на шахте «Мир», однако срочных действий предпринято не было. Теперь специалисты будут мониторить остальные шахты, принадлежащие группе компаний «Алрос», чтобы не допустить повторения трагедии.

Как сообщает пресс-служба Уральского государственного горного университета, сейчас на три имеющихся в распоряжении «Алроса» шахты планируют установить специальные системы безопасности, разработанные учёными УГГУ. Они уже прошли успешное тестирование на строительстве тоннелей в Китае и в Сочи перед Олимпиадой-2014, а в данный момент используются в шахтах Кузбасса.

Система позволяет осуществлять контроль за сейсмической активностью и вовремя отслеживать риски развития опасных ситуаций, находясь при этом на большом расстоянии от рудников. Данные передаются не только в реальном времени, но и в прогнозе на сутки вперёд.

Главной сложностью в реализации проекта сейчас является отсутствие готовых специалистов. Их придётся обучать системе с нуля.

Напомним, авария на руднике «Мир» произошла 4 августа 2017 года. Резкое ухудшение горно-геологических условий и размыв пород повлекли прорыв находившегося рядом карьера, вследствие чего 300 тысяч кубометров воды хлынуло в шахту. На момент аварии в ней работал 151 человек — большинство удалось спасти, однако судьба нескольких неизвестна до сих пор: спасательно-поисковые работы были прекращены из-за угрозы затопления шахты.