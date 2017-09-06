Администрация Екатеринбурга подарила школе №137 два новых автобуса

Добираться до школы №137 ученикам станет проще. Фото: администрация Екатеринбурга

Учащиеся школы №137 посёлка Шабровский теперь будут ездить на уроки на новых микроавтобусах. Две современных машины презентовала школе администрация Екатеринбурга на средства, выделенные по региональной программе из федерального бюджета.

Как сообщает официальный портал администрации Екатеринбурга, автобусы будут развозить 72 ученика, проживающих в Сысерти и других прилежащих территориях, закреплённых за школой №137. Обе машины оборудованы современными навигаторами и тахографами.

«Мы будем продолжать практику закупки автобусов для школ на отдаленных территориях. В следующем году мы планируем приобрести ещё один автобус для школы № 137, поскольку и поселок Шабровский, и расположенная рядом Сысерть активно развиваются, и мы прогнозируем, что количество учащихся и детей в 137-й школе также будет увеличиваться», - сказал заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.