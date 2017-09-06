У памятника основателям Екатеринбурга установят пост трезвости

В Екатеринбурге отметят Всероссийский день трезвости. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге готовятся отметить Всероссийский день трезвости. В Свердловской области мероприятия будут проводится уже в 10-й раз.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, мероприятия приуроченный ко Дню трезвости стартуют в уральской столице 8 сентября. В музее «Россия – Моя история» состоится награждение победителей конкурса «Трезвое село». Участие в финале примут представители четырёх сельских поселений: Кленовское, Таборинское, Сладковское и Усть-Ницинское. Здесь же представители движения «Общее дело» презентуют новый познавательный мультфильм «Глубокое погружение». В тот же день, 8 сентября анимационную картину покажут в Общественной палате РФ.

Около памятника Татищеву и де Геннину 9 сентября с 11:00 до 14:00 будет организован Пост трезвости. Волонтёры общества «Трезвение» будут раздавать листовки и буклеты с информацией об истории праздника, а также о российских трезвенных традициях.

11 сентября в Екатеринбургском храме святителя Николая Чудотворца пройдёт праздничная Божественная Литургия. Затем состоится праздничный крестный ход по улицам города и молебен на изъявление обета трезвости.

Напомним, решение о восстановлении ежегодного празднования Дня трезвости 11 сентября, в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи, было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 25 июля 2014 года.