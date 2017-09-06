Запущена новая функция, которая призвана повысить уровень безопасности пользователей. Фото: Алёна Хазинурова

Уральцы первыми опробовали новую технологию безопасных поездок. Сервис поиска попутчиков BeepCar ввёл проверку паспортов для водителей и пассажиров.

Как сообщает пресс-служба BeepCar, сервис первым среди подобных сервисов в России запустил новую функцию, которая призвана повысить уровень безопасности пользователей. Ранее для подтверждения личности было достаточно дать номер телефона, адрес электронной почты и аккаунт соцсетей.

Исходя из исследования, которое провёл BeepCar, совместные поездки с малознакомыми людьми становились барьером для россиян. Чем больше пользователь оставляет информации о себе, тем больше возможность, что его выберут в попутчики. Также важна роль отзывов о человеке от других пользователей сервиса.

Отмечается, что в числе первых пользователей, которые прошли верификацию по паспорту житель Екатеринбурга Андрей Порошин. «Слышал от друзей много раз про сервис, но сам зарегистрировался, как только узнал про новую функцию с проверкой паспорта. Несмотря на то, что у меня пока нет рейтинга на сервисе, я уверен, что за счёт проверенного паспорта и отметки об этом в профиле, я быстро буду находить попутчиков», — рассказал Андрей.