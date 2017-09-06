В Екатеринбурге хулиганы едва не ослепили пилота самолёта лазером

Через 10 минут после инцидента самолёт благополучно приземлился в аэропорту Кольцово Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге хулиганы едва не ослепили пилота лазером. Инцидент произошёл на подлёте к аэропорту Кольцово.

Как рассказали «ОГ», в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, сегодня, примерно в половине третьего утра, неизвестные попытались при помощи лазерного луча ослепить пилота подлетающего к городу лайнера.

Предположительно, злоумышленники использовали лазерную указку и находились примерно на расстоянии в 35 км в северо-западном направлении от аэропорта.

Уже через 10 минут после инцидента лайнер успешно приземлился в аэропорту «Кольцово». На борту самолёта находились 24 пассажира и три члена экипажа. К счастью, никто не пострадал. Известно, что воздушное судно авиакомпании «Ямал» направлялось в уральскую столицу из Санкт-Петербурга.

Сейчас транспортные полицейские проводят комплекс проверочных мероприятий: пытаются выяснить, откуда злоумышленники целились лазером и устанавливают круг возможных подозреваемых.