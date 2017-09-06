Оргкомитет ИННОПРОМа-2017 отметил «ОГ» дипломом за высокий профессионализм в освещении выставки

«ОГ» награждена дипломом за профессионализм в освещении выставки. Фото: Татьяна Бурдакова

Сюжет Иннопром

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России. Проводится в Екатеринбурге с 2010 года.

Оргкомитет Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» отметил «Областную газету» дипломом за высокий профессионализм и активную информационную поддержку.

«ОГ» выступала официальным медиа-партнёром этой выставки, которая проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2017 года.

Журналисты «ОГ» приняли самое активное участие в освещении мероприятий ИННОПРОМа, которых в нынешнем году было более 160. Как сообщает пресс-служба ИННОПРОМа-2017, выставку посетило свыше 50 тыс. человек из 59 регионов России и 95 стран мира.