Общество 6 сентября 2017, 16:35

Оргкомитет ИННОПРОМа-2017 отметил «ОГ» дипломом за высокий профессионализм в освещении выставки

Диплом «ОГ»

«ОГ» награждена дипломом за профессионализм в освещении выставки. Фото: Татьяна Бурдакова

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Иннопром
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России. Проводится в Екатеринбурге с 2010 года.



Оргкомитет Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» отметил «Областную газету» дипломом за высокий профессионализм и активную информационную поддержку.

«ОГ» выступала официальным медиа-партнёром этой выставки, которая проходила в Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2017 года.

Журналисты «ОГ» приняли самое активное участие в освещении мероприятий ИННОПРОМа, которых в нынешнем году было более 160. Как сообщает пресс-служба ИННОПРОМа-2017, выставку посетило свыше 50 тыс. человек из 59 регионов России и 95 стран мира.

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