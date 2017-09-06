За год УрФУ потратил на науку рекордную сумму в два миллиарда рублей

Сейчас в УрФУ работают 3 совместных с УрО РАН и ФАНО лаборатории. Фото: пресс-служба УрФУ

В 2017 году на финансирование научных исследований УрФУ выделил два миллиарда рублей. Это самая большая сумма за всё время существования вуза.

Как сообщает пресс-служба вуза, в прошлому году сумма на аналогичные нужды составила 1,8 млрд рублей. А семь лет назад на Уральский государственный технический университет и Уральский государственный университет им. Горького — тогда ещё не объединённые в УрФУ - она составляла всего 500 миллионов.

Благодаря финансированию растёт научно-исследовательская и опытно-конструкторская активность университета: количество научных публикаций от исследователей из УрФУ увеличивается примерно на 30% в год.

Сейчас в УрФУ работают три совместных с УрО РАН и ФАНО лаборатории, ещё шесть планируется создать в ближайшем будущем. Как рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров, одна из них будет специализироваться на изучении химии органического синтеза и создании новых лекарств, другая — заниматься исследованием исторических процессов и изменением языка.