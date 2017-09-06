Суд оставил без изменения решение оштрафовать на 74 миллионов рублей МУП «Водоканал» в Екатеринбурге

Суд отказал Водоканалу в отмене штрафа. Фото: Александр Исаков

Арбитражный суд Свердловской области оставил без изменения решение оштрафовать МУП «Водоканал» в Екатеринбурге. Предприятие заплатит 74 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

Как сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области, антимонопольный орган признал факт нарушения в действиях МУП «Водоканал» по п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в том, что предприятие включало в проекты договоров холодного водоснабжения и водоотведения условия о границах эксплуатационной ответственности, невыгодные для исполнителей коммунальных услуг и несоответствующие правилам содержания общего имущества многоквартирных домов. К тому же, ранее региональное УФАС уже предупреждало Водоканал о нарушении, однако на предприятии на предупреждение не отреагировали.

«Кроме того, Свердловское УФАС России признало предприятие виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ, и назначило ему наказание в виде штрафа в размере 74 232 674,17 рублей», - говорится в сообщении антимонопольщиков.

Для обжалования штрафа МУП «Водоканал» обратилось с заявлением в арбитражный суд Свердловской области. Однако апелляционная инстанция в удовлетворении заявленных предприятием требований отказала и оставила штраф без изменения.