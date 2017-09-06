Свердловские промышленники обсудили с Евгением Куйвашевым новые налоговые льготы на движимое имущество организаций

Евгений Куйвашев принял участие в расширенном заседании президиума СОСПП. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение по подготовке законопроекта о введении новых региональных налоговых льгот на движимое имущество организаций. Об этом стало известно на состоявшемся сегодня расширенном заседании президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

— Евгений Владимирович Куйвашев, называя целесообразным введение налоговых льгот на движимое имущество, не только поддерживает существующий бизнес, но и создает условия для притока новых инвестиций, — прокомментировал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

Кроме того, как сообщает областной департамент информполитики, на этом же заседании уральские промышленники высказались в поддержку программы «Пятилетка развития», разработанной по инициативе Евгения Куйвашева.