С началом этого года было уничтожено 595 несанкционированных свалок. Фото: Александр Зайцев

Экологи избавили Екатеринбург от 1619 тонн мусора. Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, за предыдущий месяц была устранена 81 несанкционированная скалка.

Благоустроители и экологи уральской столицы принялись за уборочные работы. С их помощью в Верх-Исетском районе было ликвидировано 16 свалок, в Железнодорожном — 11, в Кировском — 9, в Чкаловском — 22, в Орджоникидзевском — 17, в Октябрьском — 5, в Ленинском — 1, а также несколько больших в частном секторе.

Отмечается, что с началом этого года, в совокупности было уничтожено 595 несанкционированных свалок, которые по объёму составляют 10852 тонны мусора. В местах, где свалки имеют постоянный характер были установлены таблички «Свалка мусора запрещена» и ограждения.

Также специалисты прошлись по лесопаркам, где жители города зачастую оставляют после себя мусор, который безусловно вредит экологической ситуации.