АО «ЕВРАЗ» намерен внести свой вклад в строительство мостового перехода через пруд в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге подписано трёхстороннее соглашение, позволяющее построить мост через Тагильский пруд. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, глава Нижнего Тагила Сергей Носов и вице-президент АО «ЕВРАЗ» Максим Андриасов подписали трёхстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Ключевой пункт этого документа — строительство мостового перехода через Тагильский пруд.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, подписание соглашения состоялось в Екатеринбурге в присутствии главы региона Евгения Куйвашева.

— Проекты, которые реализует ЕВРАЗ, попали в разряд приоритетных, а это значит, что они получат привилегии и льготы налогового характера, которые позволят направлять значительные средства на развитие Нижнего Тагила и решать ключевые социальные проблемы, — прокомментировал Евгений Куйвашев.

Напомним, проект строительства нового моста через Тагильский пруд разработан много лет назад, но только сейчас удалось найти алгоритм решения вопроса.