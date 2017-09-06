Авиакомпания стала лучшей в категории «Безопасность на транспорте: авиационная безопасность». Фото: пресс-служба ОАО АК «Уральские авиалинии»

«Уральские авиалинии» признаны самыми безопасными. По результатам ежегодной премии «Safety Leaders Award» авиакомпания стала лучшей в категории «Безопасность на транспорте: авиационная безопасность».

Как сообщают в пресс-службе ОАО АК «Уральские авиалинии», церемония «Safety Leaders- 2017» состоялась в Кампусе Московской школы управления «Сколково». Премия стала завершением одноимённого форума, который был направлен на выявление улучшений уровня безопасности во всех сферах жизни-деятельности человека.

Также, отмечается, что безопасность — первостепенная задача для «Уральских авиалиний». Авиакомпания считается одной из ведущих российских компаний по объёму перевозок за январь-июль 2017 года. По итогам предыдущего года услугами компании воспользовались 6,4 млн пассажиров.