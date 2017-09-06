Регионам запретят чрезмерно повышать тарифы ЖКХ

Тарифы перестанут неконтролируемо расти. Фото: Алексей Кунилов

В Правительство РФ внесён законопроект, запрещающий поднимать региональные тарифы ЖКХ выше федерального уровня. Об этом сообщают РИА Новости.

На данный момент в законах имеются лазейки, благодаря которым региональные власти устанавливать свои тарифы ЖКХ, превышающие предельный уровень в несколько раз. Так, когда средний по стране рост тарифа на электричество составляет 3%, в некоторых субъектах РФ он достигает от 12 до 20%.

Как пояснил замруководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королёв, «ФАС устанавливает предельные федеральные уровни, после чего тарифный орган субъекта на основании того, что у компании есть инвестпрограмма, может без какого-либо уведомления или уж тем более согласования с ФАС этот уровень превысить».

Сейчас ФАС активно пытается пресечь подобное «самовольничество» на законодательном уровне. Проект федерального закона уже согласован с Министерством экономического развития РФ и Министерством энергетики РФ.