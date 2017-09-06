Коммерческие перевозчики Екатеринбурга готовы поддержать повременной тариф

К повременному тарифу присоединится не только муниципальный транспорт, но и коммерческие перевозчики. Фото: Павел Ворожцов

Коммерческие перевозчики готовы поддержать повременной тариф. Об этом заявил председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов в эфире телепрограммы «Акцент» на канале ОТВ.

Как цитирует Игоря Федотова пресс-служба администрации Екатеринбурга, «коммерческие перевозчики выказали готовность, и сейчас мы пытаемся решить, как это технически реализовать».

На данный момент в городе работают 28 коммерческих перевозчиков. Из них уже половина согласилась присоединиться к новой тарифной системе.

Для остальных главным вопросом по-прежнему является распределение пассажирской платы. Предполагается, что деньги будут делиться пропорционально: если горожанин заплатил 28 рублей и проехал на трёх транспортных средствах, то эти деньги будут поделены между ними.