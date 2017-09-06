В УрФУ начал работу сетевой университет стран БРИКС

Создание сетевого университета БРИКС - это ценный обмен опытом. Фото: Алексей Кунилов

На площадке УрФУ создан сетевой университет стран БРИКС. Он объединит страны-участницы в проведении совместных исследований и подготовке профессиональных кадров для национальных экономик.

Как сообщает областной департамент информполитики, основными направлениями образовательной платформы станут компьютерные науки, информационная безопасность, экономика, энергетика и водные ресурсы. Всего в состав университета войдут более 50 ведущих вузов из «пятёрки» БРИКС - России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

«Старт работы сетевого университета мы рассматриваем как еще один шаг не только в области интеграции образовательных процессов, но и развитии экономического сотрудничества», - подчеркнул глава региона Евгений Куйвашев. Значение университета также высоко оценил президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС, прошедшем недавно в Китае, в городе Сямэнь. «Его создание является большим достижением в деятельности «пятёрки»», - сказал лидер государства.