Спорт 6 сентября 2017, 19:34

Евгения Захарова выступит на этапах Кубка мира по шорт-треку

Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определил состав команды на два первых этапа Кубка мира, которые пройдут с 28 сентября по 1 октября в Будапеште и 5–8 октября в голландском Дордрехте.

В состав команды вошли шесть мужчин и шесть женщин. В их числе оказалась и Евгения Захарова из Новоуральска, которая в августе официально была включена в состав сборной России для подготовки к Олимпиаде-2018.

Стоит отметить, что старты в Будапеште и Дордрехте, а также третий и четвёртый этапы Кубка мира, которые пройдут в китайском Шанхае (9-12 ноября) и корейском Сеуле (16-19 ноября), станут для российских шорт-трекистов отборочными для попадания на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

  • Опубликовано в №165 от 7.09.2017 
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